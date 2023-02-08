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21 минуту назад

Германия поставила Украине еще две самоходные установки Gepard и 29 электрогенераторов

ТАСС

Правительство Германии за неделю поставила Киеву две зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard и пять бронированных патрульных машин. Это следует из опубликованного в среду обновленного списка вооружений, предоставленных Берлином Украине, и плана дальнейших поставок.

ФРГ поставила Украине еще две ЗСУ Gepard и электрогенераторы
Фото: WikipediaWikipedia

Как указывается в перечне, с начала специальной военной операции России Киев получил в общей сложности 32 ЗСУ Gepard и 6 тыс. боеприпасов для них. Власти ФРГ за прошедшую неделю поставили Украине 29 электрогенераторов и шесть мобильных радиостанций.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что с 1 января по 22 декабря 2022 года власти ФРГ одобрили поставку Киеву вооружений и военной техники на 2,24 млрд евро. Это, в частности, 30 зенитных самоходных установок Gepard, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, пять реактивных систем залпового огня и одна система противовоздушной обороны Iris-T. 25 января правительство Германии подтвердило, что отправит на Украину 14 танков Leopard-2 из запасов вооруженных сил и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт данной техники. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности.

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