ФРГ поставила Украине еще две ЗСУ Gepard и электрогенераторы

Правительство Германии за неделю поставила Киеву две зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard и пять бронированных патрульных машин. Это следует из опубликованного в среду обновленного списка вооружений, предоставленных Берлином Украине, и плана дальнейших поставок.

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Как указывается в перечне, с начала специальной военной операции России Киев получил в общей сложности 32 ЗСУ Gepard и 6 тыс. боеприпасов для них. Власти ФРГ за прошедшую неделю поставили Украине 29 электрогенераторов и шесть мобильных радиостанций.