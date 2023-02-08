В России хотят сократить срок признания военных пропавшими без вести

Президенту РФ в рамках доклада планируется предложить рассмотреть сокращение срока признания военнослужащих пропавшими без вести до 3 месяцев. Об этом сообщил глава парламентской координационной группы по вопросам спецоперации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Фото: телеграм-канал "Минобороны России" телеграм-канал "Минобороны России"

"Сроки признания военнослужащих без вести пропавшими предлагаем сократить до 3 месяцев. До 6 месяцев – для признания без вести отсутствующих военных умершими", – цитирует его РИА Новости.

По словам политика, это позволит решить вопрос с предоставлением семьям военных всех положенных им льгот и мер поддержки.

Также, добавил Турчак, в доклад планируется включить предложение по созданию в регионах центров реабилитации для участников спецоперации, где им бы оказывали не только медицинскую помощь, но и помогали с дальнейшим трудоустройством.

Кроме того во всех регионах должен действовать минимальный перечень мер поддержки семей участников СВО, чтобы те не теряли льготы при переезде в другой субъект страны. А военным пенсионерам, участвующим в спецоперации, должны выплачиваться пенсии, которые сейчас на время службы приостанавливаются, подытожил политик.