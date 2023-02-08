РФ пригрозила Британии последствиями в случае поставок истребителей Киеву

Решение властей Великобритании поставить истребители Украине приведет к военно-политическим последствиям для Европы и всего мира. Соответствующее предупреждение Лондону сделало посольство РФ в столице страны, передает «РИА Новости».
«Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет "кровавая жатва" очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для европейского континента и всего мира», — говорится в комментарии посольства.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании рассматривают возможность передачи Киеву истребителей. Об этом их во время своего выступления в британском парламенте попросил президент Украины Владимир Зеленский.