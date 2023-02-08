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В США раскрыли методы использования Китаем аэростатов

Разведка США считает, что Китай пользуется аэростатами для сбора информации о целом ряде стран, в частности, Японии, Индии и Вьетнаме. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Washington Post.

В США раскрыли методы использования Китаем аэростатов
© globallookpress.com

«То, что сделали китайцы, - это взяли невероятно старую технологию и, по сути, объединили ее с современными средствами связи и наблюдения», - рассказал один из источников издания.

Так, по имеющимся у разведывательного сообщества США данным, действовавший у южного побережья Китая зонд собирал информация о военных объектах в странах и районах, «представляющих стратегический интерес» для китайских властей, в том числе в Японии, Индии, Вьетнаме, Тайване и на Филиппинах.

Один из высокопоставленных чиновников из администрации президента также отметил, что заместитель госсекретаря США Венди Шерман провела брифинг «о шпионаже Китая с помощью воздушных шаров» для примерно 150 человек из 40 посольств.

4 февраля власти США сбили китайский аэростат, который залетел в воздушное пространство страны. В Вашингтоне утверждают, что летательный аппарат КНР занимался шпионажем. В свою очередь, правительство Китая заявило о том, что аппарат был предназначен только для метеонаблюдений.

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