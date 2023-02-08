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1 час назад

МО России подтвердило уничтожение завода по производству БПЛА на Украине

News.ru

ВС России уничтожили цеха авиазавода в Харькове, где модернизировали дроны, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито 11 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

МО России подтвердило уничтожение завода по производству БПЛА на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В городе Харьков уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов, — говорится в сообщении.

Ранее 8 февраля военкор Евгений Поддубный сообщил об уничтожении завода по производству и обслуживанию беспилотников в Харькове. О поражении промышленного объекта он написал в своем Telegram-канале и прикрепил соответствующий снимок.

7 февраля Конашенков также заявил, что российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях, потери украинской армии на участках составили более 190 человек личного состава. Помимо этого, по его словам, на Купянском направлении огнем артиллерии ВС РФ ликвидировано 50 украинских военнослужащих.

Армия,Евгений Поддубный,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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