Мощный взрыв рядом с позициями ВСУ сняли на видео

В соцсетях появилось кадры, на которых запечатлен момент прилета рядом с украинским танком в зоне проведения СВО. О том, каким именно боеприпасом был нанесен удар, не сообщается.

Примечательно, что съемки велись с очень близкого расстояния, с дистанции в нескольких метров. Возможно, оператором был один из пехотинцев, следовавших за танком.