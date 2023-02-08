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42 минуты назад

Мощный взрыв рядом с позициями ВСУ сняли на видео

Российская Газета

В соцсетях появилось кадры, на которых запечатлен момент прилета рядом с украинским танком в зоне проведения СВО. О том, каким именно боеприпасом был нанесен удар, не сообщается.

Примечательно, что съемки велись с очень близкого расстояния, с дистанции в нескольких метров. Возможно, оператором был один из пехотинцев, следовавших за танком.

На кадрах видно, что танк поворачивает башню, вероятно, в поисках цели, а перед ним горит подбитая бронетехника. Затем в кадр попадает взрыв и вспышка пламени.

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