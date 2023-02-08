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6 минут назад

В ЛНР заявили о готовности Киева к контратаке

Lenta.ru

Киев скопил достаточное количество сил для контратаки, ситуация на линии соприкосновения очень сложная, заявил врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Его цитирует РИА Новости.

В ЛНР заявили о готовности Киева к контратаке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ситуация, безусловно, очень сложная. И это касается не только Сватово и Кременной. Безусловно, это и Лисичанск, и Рубежное. Это и направление Троицка», — заявил Пасечник.

По его словам, украинская армия скапливает достаточные резервы для того, чтобы контратаковать и вернуть утерянные территории.

Ранее командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что Киев начал перебрасывать в Донбасс резервы с херсонского, харьковского направлений и Западной Украины.

Армия,Леонид Пасечник,
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