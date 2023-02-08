Лондон предоставит Украине более дальнобойное оружие

Офис премьера Великобритании Риши Сунака сообщил о планах страны предложить украинской стороне вооружение более дальнего радиуса действия, передает телеканал Sky News.

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Отмечается, что это позволит «нарушить способность» России ударять по гражданской и критической национальной инфраструктуре Украины.

В среду, 8 февраля, состоится встреча британского премьера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Киеву будет предложено расширение программы обучения украинских морпехов и подготовки пилотов для истребителей по стандартам НАТО.

Кроме того, Великобритания озвучит санкции в отношении ряда граждан и фирм.

Ранее газета Telegraph назвала причину, по которой премьер-министр Великобритании начал ускорять военную поддержку Киеву. Как говорилось в статье, он считает, что затягивание конфликта является выгодным для российской стороны.