В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
31 минуту назад

Группировку ВСУ в Артемовске отрезали от Славянска

Российская Газета

Российские войска, ведущие бои на окраинах Артемовска, перерезали важную транспортную магистраль, связывающую оставшуюся в городе группировку ВСУ со Славянском.

Группировку ВСУ в Артемовске отрезали от Славянска
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Одновременно со взятием школы на западе города штурмовые группы продвинулись и на севере, выйдя к железнодорожной станции Ступки. Линия фронта проходит по идущей вдоль путей Свято-Георгиевской улице - выйдя из города, она превращается в шоссе на Славянск.

ВСУ оборудовали свои позиции так, чтобы отражать атаки с севера и северо-востока. Но российские войска ударили не только оттуда, но и с запада и северо-запада, что значительно осложнило жизнь украинским военным, пишет "Военное обозрение".

Бои на Свято-Георгиевской улице означают, что ВСУ потеряли возможность транспортного сообщения со Славянском по этой дороге.

Армия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители