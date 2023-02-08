Группировку ВСУ в Артемовске отрезали от Славянска

Российские войска, ведущие бои на окраинах Артемовска, перерезали важную транспортную магистраль, связывающую оставшуюся в городе группировку ВСУ со Славянском.

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Одновременно со взятием школы на западе города штурмовые группы продвинулись и на севере, выйдя к железнодорожной станции Ступки. Линия фронта проходит по идущей вдоль путей Свято-Георгиевской улице - выйдя из города, она превращается в шоссе на Славянск.

ВСУ оборудовали свои позиции так, чтобы отражать атаки с севера и северо-востока. Но российские войска ударили не только оттуда, но и с запада и северо-запада, что значительно осложнило жизнь украинским военным, пишет "Военное обозрение".