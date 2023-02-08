Капитан Мангушев с позывным "Берег" скончался в результате ранения

Капитан Вооруженных сил России Игорь Мангушев, известный под позывным "Берег", скончался от огнестрельного ранения в голову, которое он получил в зоне СВО. Об этом в своем ТГ-канале сообщает РИА Новости.

Фото: Российская Газета Российская Газета

О смерти офицера стало известно от его друга Акима Апачева.

Мангушев служил в 4-й бригаде 2-го Армейского корпуса 8-й армии ВС РФ.