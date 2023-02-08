Мобилизация: последние новости на сегодня 8 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 8 февраля 2023, в материале «Рамблера».

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Демобилизованные студенты ЛНР пройдут реабилитацию в Волгоградской области

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Демобилизованные студенты из Луганской Народной Республики (ЛНР), которые приняли участие в боях на Украине, пройдут курс реабилитации в Волгоградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал сенатора от ЛНР Дарьи Лантратовой.

Она рассказала, что многие регионы России принимают жителей ЛНР на реабилитацию. По ее словам, недавно местные власти заключили договор с санаторно-курортным комплексом «Эльтон» в Волгоградской области. У заведения есть все необходимое для отдыха и восстановления психического здоровья военнослужащих, пояснила она.

Лантратова добавила, что демобилизации подверглись 80 студентов педагогического вуза, некоторые из них решили «остаться на фронте».

В Тульской области мобилизованных и их семьи освободили от начисления пеней за ЖКУ

Мобилизованные для участия в боях на Украине военнослужащие Тульской области и члены их семей освобождены от начисления штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и взноса на капитальный ремонт. Условия действуют с момента заключения контракта и до его завершения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В сообщении уточняется, что соответствующий указ уже подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Для получения льготы нужно подать заявление в управление социальной защиты населения или многофункциональный центр Тульской области. Это может сделать любой член семьи мобилизованного. Решение об освобождении от пеней принимается в течение 10 рабочих дней со дня обращения.

Для участников СВО разработали новую военную форму

Для нужд российских военнослужащих, участвующих в боях на Украине, разработали специальную военную форму. Об этом пишет информационное агентство РБК со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой образцов.