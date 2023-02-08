Британия и Греция подписали новое соглашение об оборонном сотрудничестве

Великобритания и Греция договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Соответствующее соглашение подписали министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его коллега из Греции Николаос Панайотопулос, передает РИА Новости со ссылкой на британское оборонное ведомство.

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Как говорится в официальном заявлении на сайте британского правительства, министр национальной обороны Греции в ходе своего визита в Британию подписал декларацию об общем видении с министром обороны Великобритании.

Отмечается, что подписание документа подразумевает закрепление «общей решимости» двух стран сотрудничать для ликвидации угроз безопасности в Евро-Атлантическом регионе. В рамках нового соглашения Великобритания и Греция обсудят новые возможности для усиления эффективности взаимодействия своих армий, а также совершенствования возможностей, которые предоставляет НАТО. К ним относятся силы повышенной готовности, уточняется в документе.