Минобороны РФ сообщило нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщили в Минобороны РФ .

В Минобороны РФ отметили, что на данный момент миротворцы совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводят разбирательство по факту случившегося. Также они продолжают переговоры по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт — Горис.