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55 минут назад

Военный эксперт Баранец: СВО может закончиться хоть завтра

Газета.Ru

Специальная военная операция на Украине может закончиться в течение суток, но при стечении целого ряда обстоятельств, заявил в интервью "Общественной службе новостей" военный обозреватель Виктор Баранец. Так он прокомментировал слова западных обывателей о том, что до краха киевского режима остались считанные месяцы.

Военный эксперт Баранец: СВО может закончиться хоть завтра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Должно сойтись много условий, чтобы СВО завершилась быстро. Я не сторонник этих баек. Но если ликвидируют Зеленского, а украинские генералы примут решительные шаги и объявят: "Стоп, хотим мира и идем на переговоры с Путиным, а войска вернем в казарму", — конфликт завершится.

При таких условиях СВО может завершиться хоть завтра", — отметил Баранец. Он добавил, что на Украине есть предпосылки к военному перевороту, которому способствуют происходящие кадровые перестановки в Киеве. По его словам, у уволенных чиновников может возникнуть желание избавиться от президента республики Владимира Зеленского.

Ранее Баранец объяснил, с какими сложностями столкнутся украинские войска при использовании западных танков.

Армия,Виктор Баранец,Владимир Путин,
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