Специальная военная операция на Украине может закончиться в течение суток, но при стечении целого ряда обстоятельств, заявил в интервью "Общественной службе новостей" военный обозреватель Виктор Баранец. Так он прокомментировал слова западных обывателей о том, что до краха киевского режима остались считанные месяцы.
"Должно сойтись много условий, чтобы СВО завершилась быстро. Я не сторонник этих баек. Но если ликвидируют Зеленского, а украинские генералы примут решительные шаги и объявят: "Стоп, хотим мира и идем на переговоры с Путиным, а войска вернем в казарму", — конфликт завершится.
При таких условиях СВО может завершиться хоть завтра", — отметил Баранец. Он добавил, что на Украине есть предпосылки к военному перевороту, которому способствуют происходящие кадровые перестановки в Киеве. По его словам, у уволенных чиновников может возникнуть желание избавиться от президента республики Владимира Зеленского.
Ранее Баранец объяснил, с какими сложностями столкнутся украинские войска при использовании западных танков.