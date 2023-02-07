Военный эксперт Баранец: СВО может закончиться хоть завтра

"Должно сойтись много условий, чтобы СВО завершилась быстро. Я не сторонник этих баек. Но если ликвидируют Зеленского, а украинские генералы примут решительные шаги и объявят: "Стоп, хотим мира и идем на переговоры с Путиным, а войска вернем в казарму", — конфликт завершится.