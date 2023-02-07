Названа причина отказа Запада от поставок Киеву F-16

Западные страны не желают поставлять украинским военным истребители F-16 из-за риска их уничтожения российскими комплексами ПВО. Об этом пишет военный эксперт Джастин Бронк в статья для журнала The Spectator.

Бронк пояснил, что в настоящее время небо над линией соприкосновения защищает сложная система ПВО. В нее входят ЗРК «Триумф», «Тор» и «Бук». Кроме того, российские военные используют специальные радары 48Я6-К1 «Подлет».

По оценке аналитика, любой военный самолет, переданный Украине, столкнется с сильной угрозой со стороны российских зенитных комплексов.

Несколько истребителей, направленных украинским военным, не позволят им значительно повысить уровень боевого потенциала, отметил Бронк.