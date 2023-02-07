Названа причина отказа Запада от поставок Киеву F-16

Западные страны не желают поставлять украинским военным истребители F-16 из-за риска их уничтожения российскими комплексами ПВО. Об этом пишет военный эксперт Джастин Бронк в статья для журнала The Spectator.
Бронк пояснил, что в настоящее время небо над линией соприкосновения защищает сложная система ПВО. В нее входят ЗРК «Триумф», «Тор» и «Бук». Кроме того, российские военные используют специальные радары 48Я6-К1 «Подлет».
По оценке аналитика, любой военный самолет, переданный Украине, столкнется с сильной угрозой со стороны российских зенитных комплексов.
Несколько истребителей, направленных украинским военным, не позволят им значительно повысить уровень боевого потенциала, отметил Бронк.
Ранее сообщалось, что Вашингтон может позволить другим государствам поставлять истребители на Украину. Вместе с тем, шансы на это невелики. Великобритания, Германия и Польша категорически отказались отправлять Украине самолеты.