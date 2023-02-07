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8 минут назад

Стало известно о серьезных потерях украинской армии под Артемовском

Lenta.ruиещё 2

Украинская армия несет серьезные потери под Артемовском (украинское название — Бахмут), стало известно американской газете The New York Times (NYT).

По ее данным, в одном из прифронтовых госпиталей на подконтрольной Киеву территории морг был забит телами погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). В другом госпитале носилки с ранеными военными заполнили коридоры, а в учреждение почти весь день прибывали машины скорой помощи.

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«В гражданской жизни вы знаете, что какой бы ужасной ни была ваша смена, она рано или поздно закончится. Здесь никогда не знаешь, когда это закончится», — рассказал журналистам военный хирург госпиталя Мирослав Дубенко.

В материале сказано, что ВСУ измучены почти 12 месяцами тяжелых боев. Издание указывает, что российские силы превосходят украинские по вооружению и численности.

«Особенно сложно, когда у вас 50 парней, а у них — 300», — заявил журналистам украинский пехотинец по имени Павел, который был ранен недалеко от Артемовска.

Ранее сообщалось, что бойцы частной военной компании «Вагнер» вышли к трассе Артемовск — Константиновка.

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