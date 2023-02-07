В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
24 минуты назад

The Spectator: Запад не поставит Украине истребители F-16 из-за сети российских ЗРК

Газета.Ru

Западные страны не хотят поставлять Украине истребители F-16 из-за наземных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Об этом сообщает издание The Spectator.

«Небо над линией соприкосновения Украины прикрывается множеством «слоев» российской ПВО — от крупных систем большой дальности (всем известного ЗРК С-400 «Триумф») до более многочисленных и мобильных систем средней дальности, таких как ЗРК «Бук», и ЗРК малой дальности «Тор», — сказано в материале.

Байден объяснил, почему не хочет отправлять Украине истребители F-16

Кроме того, издание отмечает, что у России также имеются радиолокационные станции 48Я6-К1 «Подлет», которые могут сбить самолеты и вертолеты Вооруженных сил Украины далеко за линией фронта.

Армия,Видео,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители