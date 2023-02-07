«Небо над линией соприкосновения Украины прикрывается множеством «слоев» российской ПВО — от крупных систем большой дальности (всем известного ЗРК С-400 «Триумф») до более многочисленных и мобильных систем средней дальности, таких как ЗРК «Бук», и ЗРК малой дальности «Тор», — сказано в материале.

Кроме того, издание отмечает, что у России также имеются радиолокационные станции 48Я6-К1 «Подлет», которые могут сбить самолеты и вертолеты Вооруженных сил Украины далеко за линией фронта.