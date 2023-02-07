Кадыров спрогнозировал длительность проведения СВО

Спецоперация на Украине закончится до конца года, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кадырова, европейские государства должны будут, как и прежде, взаимодействовать с Россией во всех сферах.

Телеведущий Fox News Такер Карлсон ранее отметил, что власти США и американские корпорации заинтересованы в продолжении украинского конфликта из-за жажды наживы.