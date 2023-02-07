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50 минут назад

Кадыров считает, что спецоперация на Украине завершится до конца года

RT на русском

Спецоперация на Украине закончится до конца года, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров спрогнозировал длительность проведения СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кадырова, европейские государства должны будут, как и прежде, взаимодействовать с Россией во всех сферах.

Телеведущий Fox News Такер Карлсон ранее отметил, что власти США и американские корпорации заинтересованы в продолжении украинского конфликта из-за жажды наживы.

Обозреватель Мэттью Пэррис в статье для The Spectator отметил, что даже после окончания конфликта на Украине Европа будет видеть в ней бедное государство, далёкое от современного западного либерально-демократического устройства.

Армия,СВО,Рамзан Кадыров,
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