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51 минуту назад

Данилов: Киев может бить по целям на территории России произведённым на Украине оружием

RT на русскомиещё 3

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что украинские войска могут наносить удары по целям на территории России с помощью произведённого на Украине оружия.

В Киеве заявили о возможности бить по территории России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает CNN.

«Что касается российской территории, никто не запрещает нам уничтожать цели с помощью оружия, произведённого на Украине», — сказал Данилов.

На Украине продлили военное положение и мобилизацию

При этом отмечается, что страны Запада запретили Киеву наносить удары по территории России предоставленным ими оружием.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу ранее заявил, что Россия обеспечит безопасность граждан новых регионов и украинцев от геноцида Киева.

Армия,В мире,СВО,Алексей Данилов,Сергей Шойгу,
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