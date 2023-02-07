В Киеве заявили о возможности бить по территории России

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что украинские войска могут наносить удары по целям на территории России с помощью произведённого на Украине оружия.
Об этом сообщает CNN.
«Что касается российской территории, никто не запрещает нам уничтожать цели с помощью оружия, произведённого на Украине», — сказал Данилов.
При этом отмечается, что страны Запада запретили Киеву наносить удары по территории России предоставленным ими оружием.
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу ранее заявил, что Россия обеспечит безопасность граждан новых регионов и украинцев от геноцида Киева.