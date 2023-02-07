На Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации

Верховная Рада 7 февраля одобрила законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней. Об этом сообщает «Украинская правда».

Ранее эти законопроекты зарегистрировал в Раде президент Владимир Зеленский.

На Украине военное положение и мобилизацию продевали несколько раз. До этого - в ноябре 2022 года, также на 90 дней.

Пока действует военное положение, украинские власти вправе ограничивать свободу передвижения людей и транспортных средств.

Они могут вводить трудовую повинность, принудительно отчуждать частную собственность и переводить организации на работу в пользу обороны.