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На Украине продлили военное положение и мобилизацию

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Верховная Рада 7 февраля одобрила законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней. Об этом сообщает «Украинская правда».

На Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации
© РИА Новости

Ранее эти законопроекты зарегистрировал в Раде президент Владимир Зеленский.

На Украине военное положение и мобилизацию продевали несколько раз. До этого - в ноябре 2022 года, также на 90 дней.

Пока действует военное положение, украинские власти вправе ограничивать свободу передвижения людей и транспортных средств.

Они могут вводить трудовую повинность, принудительно отчуждать частную собственность и переводить организации на работу в пользу обороны.

В стране могу запрещать митинги, политические партии, а прекращать полномочия президента и правительства запрещено.

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