Шойгу сообщил об освобождении семи населенных пунктов

Российскими военнослужащими освобожден ряд населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.
О ситуации в зоне боевых действий глава военного ведомства рассказал в ходе селекторного совещания.
«В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка», - отметил министр.
По словам Шойгу, сейчас идет наступление в районах Угледара и Артемовска.
Ранее в Минобороны России сообщили о том, что контроль над Соледаром позволяет перерезать снабжение украинских войск в соседнем Артемовске, заблокировать и взять в котел остающиеся там подразделения.
С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».