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34 минуты назад

Шойгу сообщил об освобождении семи населенных пунктов

Алиса Селезнёва

Российскими военнослужащими освобожден ряд населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

О ситуации в зоне боевых действий глава военного ведомства рассказал в ходе селекторного совещания.

«В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка», - отметил министр.

По словам Шойгу, сейчас идет наступление в районах Угледара и Артемовска.

Шойгу озвучил потери Киева

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что контроль над Соледаром позволяет перерезать снабжение украинских войск в соседнем Артемовске, заблокировать и взять в котел остающиеся там подразделения.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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