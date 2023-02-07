Шойгу сообщил об освобождении семи населенных пунктов

Российскими военнослужащими освобожден ряд населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

О ситуации в зоне боевых действий глава военного ведомства рассказал в ходе селекторного совещания.

«В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка», - отметил министр.

По словам Шойгу, сейчас идет наступление в районах Угледара и Артемовска.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что контроль над Соледаром позволяет перерезать снабжение украинских войск в соседнем Артемовске, заблокировать и взять в котел остающиеся там подразделения.