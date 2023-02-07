Истребители F-16 следовало бы оставить в Соединенных Штатах Америки. Таким образом президент США Джо Байден объяснил журналистам, почему задерживает отправку самолетов Киеву, передает ФАН.

Американский лидер пообщался с представителями прессы на южной лужайке Белого дома. Стенограмму его беседы опубликовала пресс-служба администрации США.

Байден еще 30 января заявил, что Вашингтон не будет отправлять Киеву истребители F-16, напоминает Общественная служба новостей.