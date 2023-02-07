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12 минут назад

В Белоруссии заявили об опасной ситуации на границе с Украиной

Мария Иванова

Глава аналитического управления Госпогранкомитета Белоруссии Дмитрий Любкин заявил, что на границе с Украиной сложилась опасная ситуация из-за людей «без опознавательных знаков». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на канал СТВ.

В Белоруссии заявили об опасной ситуации на границе с Украиной
Фото: Государственный пограничный комитет Республики БеларусьГосударственный пограничный комитет Республики Беларусь

Любкин подчеркнул, что плотность подразделений ВСУ и теробороны на границе наиболее существенна. По его словам, со стороны украинских военных наблюдаются «достаточно серьезные» провокационные действия.

Любкин рассказал, что к границе подходят люди без опознавательных знаков, которых нельзя принять за пограничников. Эти люди «проводят недружелюбные действия» - поднимают оружие в сторону белорусских пограничников.

Он предположил, что некоторые из этих людей работают в интересах разведки.

Из-за этого в Белоруссии приняли решение создать более мощные пограничные резервы, включащие маневренные группы, высокомобильные подразделения и подразделения Вооруженных сил внутренних войск.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск не собирается участвовать в боевых действиях на Украине, но «ударит по Киеву» в случае украинской атаки.

Он подчеркивал, что 23-24 февраля Украина планировала нанести удар по территории Белоруссии с четырех точек, но белорусские военные это предотвратили.

Армия,Александр Лукашенко,
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