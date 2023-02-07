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7 минут назад

Украинские военные нанесли удар по электроподстанции в Новой Каховке

RT на русском

Вооружённые силы Украины нанесли удар по электроподстанции в Новой Каховке в Херсонской области.

Украинские военные нанесли удар по электроподстанции в Новой Каховке
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа.

«Ночью 7 февраля ВФУ нанесли артиллерийский удар по электроподстанции в Новой Каховке», — говорится в сообщении.

В результате удара Новая Каховка и ещё десять населённых пунктов округа остались без электричества, водоснабжения и водоотведения, фиксируются также перебои со связью.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, в результате чего в одном из гаражных кооперативов возник пожар.

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