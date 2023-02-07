Украинские военные нанесли удар по электроподстанции в Новой Каховке

Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа.
«Ночью 7 февраля ВФУ нанесли артиллерийский удар по электроподстанции в Новой Каховке», — говорится в сообщении.
В результате удара Новая Каховка и ещё десять населённых пунктов округа остались без электричества, водоснабжения и водоотведения, фиксируются также перебои со связью.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, в результате чего в одном из гаражных кооперативов возник пожар.