Украинские военные нанесли удар по электроподстанции в Новой Каховке

Вооружённые силы Украины нанесли удар по электроподстанции в Новой Каховке в Херсонской области.

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Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа.

«Ночью 7 февраля ВФУ нанесли артиллерийский удар по электроподстанции в Новой Каховке», — говорится в сообщении.

В результате удара Новая Каховка и ещё десять населённых пунктов округа остались без электричества, водоснабжения и водоотведения, фиксируются также перебои со связью.