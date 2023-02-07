Мобилизация: последние новости на сегодня 7 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 февраля 2023, в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

В Госдуму внесли проект об отсрочке от мобилизации родителям трех детей

Видео дня

В Госдуму внесен проект закона, предлагающий предоставить отсрочку от мобилизации гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 16 лет, сообщают «Ведомости».

Инициатива принадлежит депутатам «Справедливой России – За правду». Как следует из пояснительной записки к документу, сегодня в федеральном законодательстве России отсутствует определение многодетной семьи. Однако «на региональном уровне также многодетной семьей считается семья с тремя детьми».

В законопроекте говорится, что воспитание трех и более детей одним родителем приводит к снижению качества жизни детей из многодетных семей, а мать не сможет одна справиться с бытовыми вопросами и вопросами воспитания, развития детей. По этой причине парламентарии предложили предоставить отсрочку от военной службы по мобилизации россиянам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет.

В январе глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила, что Генштаб РФ отменил пункт об отсрочке при проведении мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Позже сообщалось, что Госдума и кабмин России продолжают работу над пакетом законопроектов об отсрочках от частичной мобилизации.

"Победа будет за нами!" Мобилизованные с Алтая передали привет близким

Мобилизованные жители Алтайского края, принимающие участие в специальной военной операции, передали привет из зоны боевых действий, сообщает «ЧП Бийск».

Военнослужащие обратились к родным из села Кулунда, поблагодарив близких за поддержку и сопереживание. Солдаты отметили, что ждут посылки из дома.

«Алтай – сила, мы с вами, победа будет за нами!», – говорится в обращении мобилизованных.

Мобилизованные Прикамья получат отсрочку по аренде муниципального имущества

Мобилизованные жители Перми и добровольцы смогут получить отсрочку по уплате аренды муниципального имущества, сообщает vetta.tv со ссылкой на постановление городской администрации.

Льгота рассчитана на весь период прохождения военной службы. Также мобилизованные смогут расторгнуть договор аренды без применения к ним штрафных санкций.