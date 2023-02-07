В Австрии предложили хитрый способ ввести войска НАТО на Украину

Направить военный контингент НАТО на Украину можно за счет переквалификации солдат Североатлантического альянса в наемников. Если они уволятся со службы, то их уже нельзя будет считать представителями вооруженных сил своих государств. Такую идею озвучил военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

«Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. И я теперь не военнослужащий вооруженных сил Австрии, а наемник по контракту», — пояснил стратег на пресс-конференции института AIES, трансляция выступления велась в официальном youtube-канале организации.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями военных РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. Активное участие в боевых действиях на стороне Киева принимают иностранные наемники. Депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщал, что из западных стран приезжают уже подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях и в большинстве случаев являются сотрудниками спецподразделений. Сербский политолог Стеван Гайич утверждал, что конфликт на Украине перешел из формата «войны чужими руками» в прямое столкновение НАТО и РФ, так как западные наемники уже перестали скрываться за формой украинских военных.