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31 минуту назад

В Австрии предложили хитрый способ ввести войска НАТО на Украину

Ura.Ruиещё 4

Направить военный контингент НАТО на Украину можно за счет переквалификации солдат Североатлантического альянса в наемников. Если они уволятся со службы, то их уже нельзя будет считать представителями вооруженных сил своих государств. Такую идею озвучил военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

В Австрии предложили хитрый способ ввести войска НАТО на Украину
Фото: ТАССТАСС

«Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. И я теперь не военнослужащий вооруженных сил Австрии, а наемник по контракту», — пояснил стратег на пресс-конференции института AIES, трансляция выступления велась в официальном youtube-канале организации.

Таким образом Райснер ответил на вопрос, кому придется управлять танками, отправленными Киеву, — солдатам Североатлантического альянса или украинцам.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными целями военных РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. Активное участие в боевых действиях на стороне Киева принимают иностранные наемники. Депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщал, что из западных стран приезжают уже подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях и в большинстве случаев являются сотрудниками спецподразделений. Сербский политолог Стеван Гайич утверждал, что конфликт на Украине перешел из формата «войны чужими руками» в прямое столкновение НАТО и РФ, так как западные наемники уже перестали скрываться за формой украинских военных.

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