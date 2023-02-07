ВСУ 18 раз обстреляли ДНР

"За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил десять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском — шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском — два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 97 единиц различных боеприпасов", — сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.