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1 час назад

ВСУ 18 раз обстреляли ДНР

Свободная прессаиещё 1

ВСУ за сутки 18 раз обстреляли ДНР, выпустив в общей сложности 97 боеприпасов.

ВСУ 18 раз обстреляли ДНР
Фото: ТАССТАСС

"За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил десять обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском — шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском — два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 97 единиц различных боеприпасов", — сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов: Донецк, Горловка, Широкая Балка, Ясиноватая и Макеевка.

Ранее "СП" писала, что военкор Глеб Эрвье считает, что контрнаступление российских войск на линии соприкосновения в зоне СВО будет зависеть от погоды. По его словам, погодные условия сейчас тяжелые.

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