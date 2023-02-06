Кадыров заявил о намерении «денацифицировать» Польшу

«В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО (специальной военной операции. — «Газета.Ru») Россия начнет денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? <...> Не скрою, такое намерение лично у меня есть» — написал глава региона в Telegram.