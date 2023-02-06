В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
9 минут назад

Кадыров заявил о намерении «денацифицировать» Польшу

Газета.Ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале о намерении «денацифицировать» и «демилитаризовать» Польшу.

Кадыров заявил о намерении «денацифицировать» Польшу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он обратил внимание на заявление главы Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о том, что Варшава ожидает больших поставок вооружений после визита президента США Джо Байдена. По словам лидера Чечни, теперь и эта страна «будет клянчить вооружение» у Соединенных Штатов.

«В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО (специальной военной операции. — «Газета.Ru») Россия начнет денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? <...> Не скрою, такое намерение лично у меня есть» — написал глава региона в Telegram.

Также Кадыров заявил о сложной политической обстановке в Польше.

Близкий друг Рогозина погиб после обстрела Донецка

«В июле пройдет ежегодный Марш автономии Силезии, который каждый раз привлекает все больше и больше участников», — напомнил он.

По мнению главы Чечни, этот польский регион «заслужил особый независимый статус».

«Там крайне необходим референдум, во время проведения которого Россия может оказать организационную помощь», — считает он.

Армия,Джозеф Байден,Рамзан Кадыров,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители