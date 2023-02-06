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1 час назад

Посол в Дели: Индия и Россия выполняют контракт на поставку С-400

Елена Прошина

Индия и Россия привержены полному выполнению контракта на поставку ЗРК С-400. Об этом сообщил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов. Его слова приводит «РИА Новости».

Посол в Дели: Индия и Россия выполняют контракт на поставку С-400
Фото: 

Алипов отметил, что России «ничто не мешает» выполнить условия контракта и в ближайшее время Индия получит третью часть поставок С-400.

«По ЗРК я могу сказать, что третья часть поставок будет завершена в ближайшее время», — сказал он на конференции «Следующие шаги в индийско-российском стратегическом партнерстве: старые друзья, новые горизонты».

Напомним, что Нью-Дели и Москва заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. В его рамках Индия получит пять полковых комплектов за 5,43 миллиарда долларов.

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