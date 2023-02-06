Стало известно о конфузе Британии с вводом нового авианосца

Специалисты обнаружили ошибки в конструкции новейшего британского авианосца «Принц Уэльский». Сроки ввода корабля в строй снова сдвинулись. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что у авианосца, постройка которого обошлась в 3 млрд фунтов стерлингов, оказались смещены валы левого и правого бортов.
Эксперты пояснили, что выравнивание валов является стандартным, многократно отработанным элементом. Его в обязательном порядке учитывают при строительстве мощных военных и гражданских судов.
Таким образом, пояснили специалисты, проектировщики и строители допустили элементарную ошибку. По мнению экспертов, ее давно уже должны были заметить.
Напомним, что в прошлом году Соединенное Королевство планировало отправить авианосец для выполнения важной миссии. От планов пришлось отказаться, в силу возникших проблем с гребным валом. Затем пришлось отложить отправку корабля на ремонт в доки Шотландии, так как в его механизме инженеры обнаружили трещину.