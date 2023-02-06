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11 минут назад

В Великобритании сообщили об ошибке в конструкции авианосца «Принц Уэльский»

Илья Родин

Специалисты обнаружили ошибки в конструкции новейшего британского авианосца «Принц Уэльский». Сроки ввода корабля в строй снова сдвинулись. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Стало известно о конфузе Британии с вводом нового авианосца
Фото: CC BY-SA 1.0 / Alex CeolinCC BY-SA 1.0 / Alex Ceolin

Отмечается, что у авианосца, постройка которого обошлась в 3 млрд фунтов стерлингов, оказались смещены валы левого и правого бортов.

Эксперты пояснили, что выравнивание валов является стандартным, многократно отработанным элементом. Его в обязательном порядке учитывают при строительстве мощных военных и гражданских судов.

Таким образом, пояснили специалисты, проектировщики и строители допустили элементарную ошибку. По мнению экспертов, ее давно уже должны были заметить.

Напомним, что в прошлом году Соединенное Королевство планировало отправить авианосец для выполнения важной миссии. От планов пришлось отказаться, в силу возникших проблем с гребным валом. Затем пришлось отложить отправку корабля на ремонт в доки Шотландии, так как в его механизме инженеры обнаружили трещину.

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