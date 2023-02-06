Стало известно о конфузе Британии с вводом нового авианосца

Специалисты обнаружили ошибки в конструкции новейшего британского авианосца «Принц Уэльский». Сроки ввода корабля в строй снова сдвинулись. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Фото: CC BY-SA 1.0 / Alex Ceolin CC BY-SA 1.0 / Alex Ceolin

Отмечается, что у авианосца, постройка которого обошлась в 3 млрд фунтов стерлингов, оказались смещены валы левого и правого бортов.

Эксперты пояснили, что выравнивание валов является стандартным, многократно отработанным элементом. Его в обязательном порядке учитывают при строительстве мощных военных и гражданских судов.

Таким образом, пояснили специалисты, проектировщики и строители допустили элементарную ошибку. По мнению экспертов, ее давно уже должны были заметить.