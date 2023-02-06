Российские военные взяли под контроль населенный пункт Николаевка на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ .

Как рассказал представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, населенный пункт удалось взять добровольцам штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск. Он добавил, что общие потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 90 военнослужащих. Солдаты также уничтожили две БМП, две бронированные боевых машины и гаубицу.