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55 минут назад

Минобороны: российские военные освободили Николаевку в ДНР

Никита Бородкин

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Николаевка на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Как рассказал представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, населенный пункт удалось взять добровольцам штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск. Он добавил, что общие потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 90 военнослужащих. Солдаты также уничтожили две БМП, две бронированные боевых машины и гаубицу.

Напомним, что в пятницу, 3 февраля, добровольцы штурмовых отрядов освободили село Благодатное в ДНР. Военными уничтожены до 50-ти солдат Вооруженных сил Украины, разбиты французская самоходная артиллерийская установка Ceasar, американская артиллерийская система М-777 и гаубица «МСТА-Б».

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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