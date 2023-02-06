Российские военные взяли под контроль населенный пункт Николаевка на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Как рассказал представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, населенный пункт удалось взять добровольцам штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск. Он добавил, что общие потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 90 военнослужащих. Солдаты также уничтожили две БМП, две бронированные боевых машины и гаубицу.
Напомним, что в пятницу, 3 февраля, добровольцы штурмовых отрядов освободили село Благодатное в ДНР. Военными уничтожены до 50-ти солдат Вооруженных сил Украины, разбиты французская самоходная артиллерийская установка Ceasar, американская артиллерийская система М-777 и гаубица «МСТА-Б».