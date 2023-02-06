Первый Leopard прибыл в Польшу из Канады

В Польшу прибыл первый танк Leopard 2 поставляемый для Украины Канадой, сообщила глава Министерства национальной обороны Канады Анита Ананд. Об этом пишет ТАСС.

«Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы передали Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро будем обучать Вооруженные силы Украины использовать эту технику», - сообщила она.

Ранее стало известно, что Канада намерена отправить Украине четыре танка Leopard. Всего на вооружении у Оттавы имеется 112 танков, из которых 82 боевые машины, еще 30 – тренировочные.

Как сообщало ранее CBC News, вероятнее всего, Канада отправит Украине самую старую модификацию танка Leopard из тех, что у ее имеются. Речь идет о модели A4s. Данные танки Канада во время Афганской войны купила у Нидерландов.