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35 минут назад

Первый Leopard прибыл в Польшу из Канады

Елена Прошина

В Польшу прибыл первый танк Leopard 2 поставляемый для Украины Канадой, сообщила глава Министерства национальной обороны Канады Анита Ананд. Об этом пишет ТАСС.

Первый Leopard прибыл в Польшу из Канады
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы передали Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро будем обучать Вооруженные силы Украины использовать эту технику», - сообщила она.

Ранее стало известно, что Канада намерена отправить Украине четыре танка Leopard. Всего на вооружении у Оттавы имеется 112 танков, из которых 82 боевые машины, еще 30 – тренировочные.

Как сообщало ранее CBC News, вероятнее всего, Канада отправит Украине самую старую модификацию танка Leopard из тех, что у ее имеются. Речь идет о модели A4s. Данные танки Канада во время Афганской войны купила у Нидерландов.

Германия собралась передать Украине до 160 танков Leopard 1 из запасов

Кроме того, Канада направит Украине 200 бронеавтомобилей Senator. Стоимость поставок составит $90 млн. ожидается, что машины будут доставлены к лету.

Армия,Анита Ананд,
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