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17 минут назад

СМИ: на западе Швеции провели чрезвычайную операцию с развертыванием ЗРК Patriot

ТАСС

Вооруженные силы Швеции развернули в понедельник американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в порту города Гётеборг. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

В Швеции провели чрезвычайную операцию с развертыванием Patriot
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Маневр является частью чрезвычайной операции на западном побережье. Его выполняла боевая группа зенитного полка Lv6 в Халмстаде, которая получила приказ о "защите порта Гётеборга" в понедельник утром.

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"Западное побережье с портом Гётеборг имеет стратегическое значение со всем транспортом, который туда заходит, поэтому крайне важно иметь возможность защититься от нападения с помощью этой системы", - дала комментарий изданию представитель пресс-службы ВС Тереза Фагерштедт.

Как поясняется в пресс-релизе, операция "является проверкой того, насколько быстро и эффективно подразделения могут действовать в критической ситуации". Кроме того, в сообщении особо подчеркивается, что операция не вызвана какой-либо "изменившейся картиной угроз" в отношении Швеции.

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ЗРК Patriot

Контракт на закупку четырех ЗРК был заключен Швецией в 2018 году. В ноябре 2021 года управление материального обеспечения Министерства обороны Швеции передало расквартированному в Халмстаде полку противовоздушной обороны первый комплекс, в состав которого входят пункт управления, многофункциональная радиолокационная станция, пусковые и силовые установки. ЗРК призваны увеличить дальность шведской ПВО и снабдить ее способностью уничтожать баллистические ракеты.

Приобретение американских комплексов является на сегодняшний день самой крупной инвестицией Швеции в национальную оборону. Стоимость каждого из них оценивается примерно в 12 млрд крон ($1,28 млрд), включая дополнительное оборудование. Остальные три ЗРК будут поставлены до 2025 года.

Patriot заменят ракетные системы Hawk, закупленные Швецией еще в 1963 году и до сих пор находящиеся на вооружении. Решение о закупке новой зенитной ракетной техники было принято парламентом в 2015 году. Выбор стоял между итальянско-французской системой Aster и американской Patriot.

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