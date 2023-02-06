В Швеции провели чрезвычайную операцию с развертыванием Patriot

Вооруженные силы Швеции развернули в понедельник американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в порту города Гётеборг. Об этом сообщает газета Aftonbladet.
Маневр является частью чрезвычайной операции на западном побережье. Его выполняла боевая группа зенитного полка Lv6 в Халмстаде, которая получила приказ о "защите порта Гётеборга" в понедельник утром.
"Западное побережье с портом Гётеборг имеет стратегическое значение со всем транспортом, который туда заходит, поэтому крайне важно иметь возможность защититься от нападения с помощью этой системы", - дала комментарий изданию представитель пресс-службы ВС Тереза Фагерштедт.
Как поясняется в пресс-релизе, операция "является проверкой того, насколько быстро и эффективно подразделения могут действовать в критической ситуации". Кроме того, в сообщении особо подчеркивается, что операция не вызвана какой-либо "изменившейся картиной угроз" в отношении Швеции.
ЗРК Patriot
Контракт на закупку четырех ЗРК был заключен Швецией в 2018 году. В ноябре 2021 года управление материального обеспечения Министерства обороны Швеции передало расквартированному в Халмстаде полку противовоздушной обороны первый комплекс, в состав которого входят пункт управления, многофункциональная радиолокационная станция, пусковые и силовые установки. ЗРК призваны увеличить дальность шведской ПВО и снабдить ее способностью уничтожать баллистические ракеты.
Приобретение американских комплексов является на сегодняшний день самой крупной инвестицией Швеции в национальную оборону. Стоимость каждого из них оценивается примерно в 12 млрд крон ($1,28 млрд), включая дополнительное оборудование. Остальные три ЗРК будут поставлены до 2025 года.
Patriot заменят ракетные системы Hawk, закупленные Швецией еще в 1963 году и до сих пор находящиеся на вооружении. Решение о закупке новой зенитной ракетной техники было принято парламентом в 2015 году. Выбор стоял между итальянско-французской системой Aster и американской Patriot.