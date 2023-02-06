Пушилин: ВСУ готовятся к отступлению и минируют многоэтажки

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о значительном ухудшении положения украинских войск в Угледаре в эфире телеканала «Россия-24».
По словам главы ДНР, ВСУ были вынуждены перебрасывать часть резервов, которые планировалось направлять на Артемовский участок, на Угледарское направление, чтобы не допустить потери населенного пункта.
«Тем не менее, мы сейчас можем говорить, что на Угледарском направлении противник уже минирует многоэтажки — на случай, если ему придется отступать», — заявил политик.