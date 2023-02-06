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54 минуты назад

Пушилин: ВСУ готовятся к отступлению и минируют многоэтажки

Газета.Ruиещё 1

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о значительном ухудшении положения украинских войск в Угледаре в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин: ВСУ готовятся к отступлению и минируют многоэтажки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы ДНР, ВСУ были вынуждены перебрасывать часть резервов, которые планировалось направлять на Артемовский участок, на Угледарское направление, чтобы не допустить потери населенного пункта.

«Тем не менее, мы сейчас можем говорить, что на Угледарском направлении противник уже минирует многоэтажки — на случай, если ему придется отступать», — заявил политик.

Армия,Денис Пушилин,
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