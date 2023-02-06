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13 минут назад

Рогозин вернулся в зону военной операции после ранения

Вечерняя Москваиещё 1

Экс-глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин вернулся в зону военной операции после ранения. Об этом сообщает RT.

На предоставленных кадрах видно, как российская армия проводит артиллерийский обстрел по украинским позициям. В проведении атаки непосредственное участие принимает Рогозин.

Напомним, что он получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Ленинского района Донецка. По словам Рогозина, в городе было обстреляно место проживания группы военных советников.

Операция Рогозина прошла 26 декабря в одной из больниц Московского региона. Медики извлекли осколок украинского боеприпаса в области шейного позвонка.

Рогозин оценил опасность американских бомб GLSDB

Недавно Рогозин заявил, что бомбы малого диаметра GLSDB Соединенных Штатов несут серьезную угрозу, потому что сложны для обнаружения и перехвата, а также из-за массовости их производства. Он добавил, что данные бомбы являются «удачной комбинацией» управляемой авиабомбы GBU-39, которая оснащена инерциальной и спутниковой системой навигации, и маршевой ступени от неуправляемой ракеты М26.

Армия,Видео,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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