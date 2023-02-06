Экс-глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин вернулся в зону военной операции после ранения. Об этом сообщает RT.

На предоставленных кадрах видно, как российская армия проводит артиллерийский обстрел по украинским позициям. В проведении атаки непосредственное участие принимает Рогозин.

Напомним, что он получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Ленинского района Донецка. По словам Рогозина, в городе было обстреляно место проживания группы военных советников.

Операция Рогозина прошла 26 декабря в одной из больниц Московского региона. Медики извлекли осколок украинского боеприпаса в области шейного позвонка.