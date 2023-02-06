Пушилин заявил о необходимости усилить систему ПВО

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что систему ПВО в ДНР нужно усилить в связи с поставками США Украине бомб GLSDB.
По его словам, поставки данного оружия говорят о том, что украинских террористов придётся вытеснять от границ республики ещё дальше, чем планировалось раньше, чтобы боевики не имели возможности достать до мирных граждан ДНР своими обстрелами.
«Пока этот процесс — освобождение территории — идёт, то, конечно же, сейчас своевременно бы задуматься о дополнительных системах противовоздушной обороны и противоракетной обороны», — цитирует его ТАСС.