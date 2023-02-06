Кремль отреагировал на сообщения о производстве дронов Россией и Ираном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новости о планах Москвы и Тегерана приступить к совместному производству беспилотников, заявил, что у России есть собственные программы по их созданию, передает РИА Новости.
О том, что Москва и Тегеран намерены построить совместный завод по производству боевых беспилотников, которые будут применяться в зоне спецоперации на Украине, сообщила ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных чиновников, близких к США.
Издание уточнило, что в начале прошлого месяца в Россию прибыла делегация из Ирана для осмотра места будущего завода и обсуждения деталей запуска проекта. Также в публикации указали на то, что предприятие, вероятно, появится в Елабуге в Татарстане. Его мощность должна составить 6000 боевых дронов-камикадзе в год, отметил автор статьи.
Вашингтон еще в декабре прошлого года предупредил о том, что Москва и Тегеран создадут совместное производство боевых БПЛА.