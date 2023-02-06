Соединенные Штаты с 1979 года произвели, по разным данным, от 10 до 12 тысяч танков M1 Abrams, однако в исправном состоянии находятся только 4 тысячи, состояние остального числа бронемашин неисправно, такими подсчетами поделилось польское издание Defence24. В публикации подчеркивается, что на текущий момент на вооружении армии США находятся 2 тысячи танков. Помимо этого, данные экземпляры остаются в танковых бригадах Национальной гвардии и на складах за пределами США.

M1 Abrams могут быть доставлены на Украину только через несколько лет, поскольку ожидается заказ совершенно новых машин, а не тех, которые находятся в запасе Пентагона, указали эксперты.

Танки из американских ангаров поставляли в Австралию, Ирак, Кувейт, Саудовскую Аравию и Марокко. Отмечается, что 26 танков потеряли в боевых действиях, а еще четыре — в результате пожара на базе Кэмп Доха.