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1 час назад

Defence24 назвало число свободных танков Abrams для Украины

News.ru

Соединенные Штаты с 1979 года произвели, по разным данным, от 10 до 12 тысяч танков M1 Abrams, однако в исправном состоянии находятся только 4 тысячи, состояние остального числа бронемашин неисправно, такими подсчетами поделилось польское издание Defence24. В публикации подчеркивается, что на текущий момент на вооружении армии США находятся 2 тысячи танков. Помимо этого, данные экземпляры остаются в танковых бригадах Национальной гвардии и на складах за пределами США.

M1 Abrams могут быть доставлены на Украину только через несколько лет, поскольку ожидается заказ совершенно новых машин, а не тех, которые находятся в запасе Пентагона, указали эксперты.

Танки из американских ангаров поставляли в Австралию, Ирак, Кувейт, Саудовскую Аравию и Марокко. Отмечается, что 26 танков потеряли в боевых действиях, а еще четыре — в результате пожара на базе Кэмп Доха.

СМИ назвали срок поставок Украине танков Abrams

Ранее бывший гендиректор Роскосмоса и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что в зону специальной военной операции прибыли первые четыре робототехнические платформы «Маркер», а его ударные версии могут автоматически засекать и поражать бронетехнику, в том числе американские танки Abrams и немецкие Leopard.

Армия,Видео,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Пентагон,
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