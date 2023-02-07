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53 минуты назад

РИА Новости: российская армия уничтожила «Акацию» и миномёт под Херсоном

RT на русскомиещё 2

Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходку «Акация» и миномёт под Херсоном вместе с расчётами и боекомплектом.

Российская армия уничтожила «Акацию» и миномет под Херсоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера артиллерийским огнём в районе населённого пункта Лиманец уничтожена САУ 2С3 «Акация», — говорится в сообщении.

Миномёт калибра 120 мм был уничтожен в районе населённого пункта Приднепровское.

Ранее ВСУ за ночь выпустили 32 снаряда по населённым пунктам Херсонской области.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о стабилизации ситуации на линии фронта в Запорожской области.

Армия,СВО,Владимир Рогов,
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