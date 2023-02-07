Российская армия уничтожила «Акацию» и миномет под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходку «Акация» и миномёт под Херсоном вместе с расчётами и боекомплектом.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Вчера артиллерийским огнём в районе населённого пункта Лиманец уничтожена САУ 2С3 «Акация», — говорится в сообщении.
Миномёт калибра 120 мм был уничтожен в районе населённого пункта Приднепровское.
Ранее ВСУ за ночь выпустили 32 снаряда по населённым пунктам Херсонской области.
Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о стабилизации ситуации на линии фронта в Запорожской области.