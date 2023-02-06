Пилот рассказал об аномальных явлениях над базами США

Неопознанные явлениях регулярно появляются над военными объектами США, заявил американский офицер в отставке, летчик-истребитель Райан Грейвс в статье для издания The Hill. По его словам, в годы службы, он сам постоянно сталкивался с ними.
Объекты, демонстрирующие исключительные возможности, регулярно пролетают над нашими военными объектами и полигонами. Мы не знаем, кто они, и не можем смягчить их присутствие, - заявил пилот.
Офицера подчеркнул, что его слова могут подтвердить еще 50-60 бывших сослуживцев. Подобные неопознанные аномальные явления Грейвс назвал «проблемой национальной безопасности».
Загадочный инцидент произошел в небе над Волгоградом 2 февраля. Экипаж Airbus A321 S7 Airlines, выполнявший рейс S72046 из Сочи в Москву, за 12 минут до пролёта Волгограда на высоте 10 тысяч метров доложил, что наблюдает неопознанный летательный объект слева по борту.
Власти США зафиксировали более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов. Об этом говорится в отчете офиса директора национальной разведки (ODNI) страны. Отмечается, что количество упоминаний стало увеличиваться, в том числе за счет лучшего понимания возможных угроз, которые могут представлять аномалии для безопасности полетов или с точки зрения враждебных действий.