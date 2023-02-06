Пилот рассказал об аномальных явлениях над базами США

Неопознанные явлениях регулярно появляются над военными объектами США, заявил американский офицер в отставке, летчик-истребитель Райан Грейвс в статье для издания The Hill. По его словам, в годы службы, он сам постоянно сталкивался с ними.

Объекты, демонстрирующие исключительные возможности, регулярно пролетают над нашими военными объектами и полигонами. Мы не знаем, кто они, и не можем смягчить их присутствие, - заявил пилот.

Офицера подчеркнул, что его слова могут подтвердить еще 50-60 бывших сослуживцев. Подобные неопознанные аномальные явления Грейвс назвал «проблемой национальной безопасности».

Загадочный инцидент произошел в небе над Волгоградом 2 февраля. Экипаж Airbus A321 S7 Airlines, выполнявший рейс S72046 из Сочи в Москву, за 12 минут до пролёта Волгограда на высоте 10 тысяч метров доложил, что наблюдает неопознанный летательный объект слева по борту.