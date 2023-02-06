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40 минут назад

Sky News: Минфин Британии не считает возможным увеличить расходы на оборону

RT на русском

Министерство финансов Великобритании не считает возможным увеличить расходы на оборону.

Sky News: Минфин Британии не считает возможным увеличить расходы на оборону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Минифин дал понять, что новых денег на оборону нет, несмотря на признание острой необходимости перевооружения после начала военных действий России на Украине», — говорится в сообщении.

Минобороны, в свою очередь, обеспокоены тем, что любое увеличение затрат на многомиллиардную программу строительства нового флота атомных подводных лодок может подорвать обычные возможности Королевского флота, армии и Королевских ВВС.

Ранее сообщалось, что главы МИД и Минобороны Британии и Австралии обсудят вопросы обучения украинских военных.

Также поступала информация о том, что в Британии считают нецелесообразной поставку истребителей на Украину.

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