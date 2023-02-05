Зеленский назвал ситуацию в Донбассе «очень тяжелой»

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что НАТО вступило в прямое противостояние с Россией. По его мнению, альянс участвует в конфликте на Украине «с самого начала». Также он указал на размещение новых сил НАТО на юго-востоке Европы и в Прибалтике. Кроме того, Пушилин разъяснил характер боев в Донбассе – российские войска продвигаются вперед через индустриальную застройку, где с огромными потерями обороняются ВСУ.