Зеленский назвал ситуацию в Донбассе «очень тяжелой»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что ситуация в Донбассе «очень тяжелая».
«Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои», — сказал он в опубликованном видеообращении.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что НАТО вступило в прямое противостояние с Россией. По его мнению, альянс участвует в конфликте на Украине «с самого начала». Также он указал на размещение новых сил НАТО на юго-востоке Европы и в Прибалтике. Кроме того, Пушилин разъяснил характер боев в Донбассе – российские войска продвигаются вперед через индустриальную застройку, где с огромными потерями обороняются ВСУ.
4 февраля он говорил, что пока преждевременно говорить об оперативном окружении российскими силами города Артемовска (Бахмут), но его достижение достаточно близко.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.