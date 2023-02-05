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55 минут назад

Резников покидает пост главы Минобороны Украины

ТАСС

Алексей Резников покидает пост министра обороны Украины, вместо него военное ведомство возглавит нынешний руководитель военной разведки Кирилл Буданов. Об этом сообщил в воскресенье глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Резников покидает пост главы Минобороны Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Арахамия добавил, что Резников возглавит министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое сейчас возглавляет Павел Рябикин.

"Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.

"Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени", - добавил Арахамия.

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Слухи о возможной отставке Резникова появились на фоне скандала вокруг Минобороны который разгорелся после публикации журналистского расследования о поставках продовольствия в армию по завышенным ценам. После этого были вынуждены подать в отставку замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и замдиректора департамента государственных закупок ведомства Богдан Хмельницкий. Им были предъявлены обвинения в коррупции и препятствовании деятельности ВСУ.

Армия,Давид Арахамия,Павел Рябикин,Вячеслав Шаповалов,Алексей Резников,Верховная Рада,
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