Резников покидает пост главы Минобороны Украины

Алексей Резников покидает пост министра обороны Украины, вместо него военное ведомство возглавит нынешний руководитель военной разведки Кирилл Буданов. Об этом сообщил в воскресенье глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
Арахамия добавил, что Резников возглавит министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое сейчас возглавляет Павел Рябикин.
"Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.
"Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени", - добавил Арахамия.
Слухи о возможной отставке Резникова появились на фоне скандала вокруг Минобороны который разгорелся после публикации журналистского расследования о поставках продовольствия в армию по завышенным ценам. После этого были вынуждены подать в отставку замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и замдиректора департамента государственных закупок ведомства Богдан Хмельницкий. Им были предъявлены обвинения в коррупции и препятствовании деятельности ВСУ.