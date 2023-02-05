Резников покидает пост главы Минобороны Украины

Слухи о возможной отставке Резникова появились на фоне скандала вокруг Минобороны который разгорелся после публикации журналистского расследования о поставках продовольствия в армию по завышенным ценам. После этого были вынуждены подать в отставку замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и замдиректора департамента государственных закупок ведомства Богдан Хмельницкий. Им были предъявлены обвинения в коррупции и препятствовании деятельности ВСУ.