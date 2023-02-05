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26 минут назад

Минобороны сообщило о выходе ВС РФ на более выгодные рубежи на донецком направлении

ТАСС

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на донецком направлении, уничтожено более 115 украинских военнослужащих. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС РФ вышли на более выгодные рубежи на донецком направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ракетными войсками и артиллерией группировки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Спорное, Авдеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков.

По его данным, за сутки на донецком направлении уничтожено свыше 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты (БМП), четыре автомобиля, а также гаубица Д-20 и гаубица Д-30 в районах нас

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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