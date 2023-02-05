Politico: на Украине остались недовольны новым законом Зеленского о ВСУ

На Украине раскритиковали новый закон президента страны Владимира Зеленского, ужесточивший наказания для нарушителей в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Politico.
В организации по защите прав человека Reanimation Package of Reforms Coalition подчеркнули, что данный закон негативно повлияет на защиту прав военнослужащих, обвиняемых в совершении преступления, а также снизит уровень мотивации во время службы.
«Его принятие может нести риски как для защиты прав человека, так и для обороноспособности государства», — говорится в заявлении организации.