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17 минут назад

Арестович предсказал украинской армии скорые неприятности

Вечерняя Москваиещё 1

Украинской армии стоит ожидать ряд проблем в течение ближайших месяцев. Об этом заявил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью на своем YouTube-канале.

Арестович предсказал украинской армии скорые неприятности
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям, — поделился он.

Арестович считает, что украинской армии не удастся избежать «кровавой драки» из-за сильного положения ВС РФ.

До этого боец ЧВК «Вагнер» рассказал о тяжелых боях за южные кварталы Артемовска. Военнослужащий добавил, что ночью 5 февраля бойцам «Вагнера» удалось продвинуться и занять новые позиции. По его словам, киевский режим отправляет туда неподготовленных солдат, которые в дальнейшем сдаются в плен российской армии.

Накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приближаются к городу Угледару. По его словам, ситуация остается сложной, потому что ВСУ перекинули на данное направление бригаду морской пехоты, которая усилила находившиеся там войска.

Армия,Алексей Арестович,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,Верховный суд,
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