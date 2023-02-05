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10 минут назад

РИА Новости: мобилизованные снайперы рассказали, как сорвали атаку украинских сил

Газета.Ruиещё 2

Российские мобилизованные снайперы сумели обнаружить и эффективно отразить атаку группы наемников, не допустив прорыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира взвода.

Мобилизованные снайперы рассказали, как сорвали атаку украинских сил
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам поступила задача усилить наши позиции, отогнать врага назад, так как что шел прорыв, враг штурмовал. Мы выдвинулись, по прибытии начали работать, отогнали их назад», — сказал военный.

Командир взвода предположил, что бой велся с наемниками.

«Предполагаю, это наемники, судя по подготовке, одежде, плюс речь. Не русская речь и не украинская. По действиям видно, что это подготовленные люди», — отметил собеседник агентства.

По его словам, снайперы заняли позиции, а затем, когда заметили движение противника, стали корректировать огонь.

«Увидел передвижение, пошла группа, началась стрельба, передал координаты и получил команду работать. Группа пять, потом еще пять, пошли они», — сказал снайпер с позывным «Борон».

«Борон» указал, что у противника были разные виды оружия: «АГС, «Корд», танк, миномет.

Снайпер отметил, что место, где отражалась атака, является стратегически важной высотой.

Армия,Верховный суд,
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