Мобилизованные снайперы рассказали, как сорвали атаку украинских сил

Российские мобилизованные снайперы сумели обнаружить и эффективно отразить атаку группы наемников, не допустив прорыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира взвода.
«Нам поступила задача усилить наши позиции, отогнать врага назад, так как что шел прорыв, враг штурмовал. Мы выдвинулись, по прибытии начали работать, отогнали их назад», — сказал военный.
Командир взвода предположил, что бой велся с наемниками.
«Предполагаю, это наемники, судя по подготовке, одежде, плюс речь. Не русская речь и не украинская. По действиям видно, что это подготовленные люди», — отметил собеседник агентства.
По его словам, снайперы заняли позиции, а затем, когда заметили движение противника, стали корректировать огонь.
«Увидел передвижение, пошла группа, началась стрельба, передал координаты и получил команду работать. Группа пять, потом еще пять, пошли они», — сказал снайпер с позывным «Борон».
«Борон» указал, что у противника были разные виды оружия: «АГС, «Корд», танк, миномет.
Снайпер отметил, что место, где отражалась атака, является стратегически важной высотой.