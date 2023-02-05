Военные РФ получили инструкции по уничтожению танков Leopard и Abrams

Как рассказал военкору российский военный, у этих танков есть слабые места, как и у всей техники. «Если мы смотрим в лоб на танк, то нужно целиться под ствол, тогда любой выстрел, даже из РПГ-7, приведет к заклиниванию башни. Техника будет выведена из строя», — сказал он.