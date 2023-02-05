В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
19 минут назад

Российские военные получили инструкции по уничтожению танков Leopard и Abrams

Lenta.ru

Российские военные получили инструкции по уничтожению немецких танков Leopard и американских Abrams. Об этом сообщает военный корреспондент RT Саргон Хадая в Telegram-канале.

Военные РФ получили инструкции по уничтожению танков Leopard и Abrams
Фото: ТАССТАСС

«Уже и наглядные пособия по болевым точкам новых танков готовы», — заявил он, опубликовав соответствующие фото и кадры с инструкциями, которые дали солдатам.

Как рассказал военкору российский военный, у этих танков есть слабые места, как и у всей техники. «Если мы смотрим в лоб на танк, то нужно целиться под ствол, тогда любой выстрел, даже из РПГ-7, приведет к заклиниванию башни. Техника будет выведена из строя», — сказал он.

Наиболее эффективным способом поражения западной техники российский военный назвал противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

29 января газета The Washington Post предположила, что решение США передать Украине танки Abrams стало прикрытием для поставок Киеву танков Leopard 2 от Германии. Американская сторона призывала отправить машины немецкого производства, поскольку они более просты для обучения. В свою очередь Берлин потребовал связать отправку Leopard 2 с передачей Киеву Abrams.

Армия,СВО,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители