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35 минут назад

Российские разведчики выбили с украинских позиций наемников из Польши

Lenta.ruиещё 1

Разведчики Западного военного округа (ЗВО) захватили украинские позиции, которые обороняли в числе прочих польские наемники. Об этом РИА Новости заявил военнослужащий с позывным Горец.

Российские разведчики выбили с украинских позиций наемников из Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в ходе контактного боя и по захваченной радиостанции российские военные слышали украинскую и польскую речь.

Горец уточнил, что военнослужащие вели бой с украинской десантно-штурмовой бригадой, в которую входят польские наемники.

Ранее редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что Польша планирует направить на Украину от 10 тысяч до 40 тысяч бойцов под видом частной военной компании (ЧВК) как гуманитарщиков или простых наемников, чтобы вести боевые действия под чужим флагом.

Армия,СВО,Алексей Леонков,
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