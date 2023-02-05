Российские разведчики выбили с украинских позиций наемников из Польши

Разведчики Западного военного округа (ЗВО) захватили украинские позиции, которые обороняли в числе прочих польские наемники. Об этом РИА Новости заявил военнослужащий с позывным Горец.

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По его словам, в ходе контактного боя и по захваченной радиостанции российские военные слышали украинскую и польскую речь.

Горец уточнил, что военнослужащие вели бой с украинской десантно-штурмовой бригадой, в которую входят польские наемники.