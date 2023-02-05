The American Greatness: поставки западного "чудо-оружия" не спасут Украину

Россия имеет более стабильную экономику и развитое производство вооружений, в отличии от Украины, поэтому никакое западное "чудо-оружие" ее не спасет.

Фото: Mindaugas Kulbis/AP Mindaugas Kulbis/AP

Такое мнение высказал журналист Кристофер Роуч в статье для издания The American Greatness. Как считает автор статьи, экономика хорошо подходит для длительного конфликта "на истощение", потому что она способна производить обычную продукцию для народа, так и танки, беспилотники и больше артиллерийских снарядов, чем Украина, экономика которой разрушена и ее бюджет практически полностью зависит от западных субсидий.

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"Мало того, что Россия может производить больше, чем Украина, так еще и получается, по крайней мере пока, что она может производить больше оружия и боеприпасов, чем весь Запад", - пишет Роуч.

Он отмечает, что военно-промышленный комплекс западных стран, которые за последние 20 лет перевели большую часть своей промышленной инфраструктуры двойного назначения в Китай, теперь ориентирован только на получение прибыли, из-за чего имеют проблемы с производственным потенциалом. В материале также говорится, что США и НАТО могут производить очень сложные системы вооружений, такие как истребители F-35 и ракеты Patriot, но только медленно и дорого, в то время как Россия производит "множество хороших, но не выдающихся вооружений, простых и надежных".

Касаясь поставок на Украину обещанных западных танков журналист подчеркнул, что они сложны и требуют интенсивного обслуживания и длительной подготовки экипажей, также они могут быть поставлены только в небольшом количестве.

"Перспективы украинской победы на данный момент нет, и несколько сотен "чудо-орудий" не изменят исход. Даже высшее военное руководство США начало выражать сомнения , хотя изначально они очень поддерживали и оптимистично относились к украинской кампании", - считает Роуч.